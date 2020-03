Ligue 1 : un accord de distribution devrait être trouvé entre Mediapro et les opérateurs dans les prochaines semaines

Les discussions avancent entre le futur diffuseur de la Ligue 1 (2020-2024) et les opérateurs. Des accords sont en vue. En l’attente du lancement de la saison prochaine dont la date reste à définir, Mediapro se prépare.

Malgré l’arrêt le 13 mars dernier de la Ligue 1 et de la Ligue 2 jusqu’à nouvel ordre en raison de la propagation du Coronavirus, Mediapro, premier diffuseur des deux compétitions dès l’été prochain, garde le cap et prévoit toujours de lancer sa chaîne 100% foot le 25 juillet prochain. Pourtant, un lancement retardé de la prochaine saison se précise de plus en plus. Cela dépendra notamment de la date de reprise des deux compétitions. Le bureau du Conseil d’administration de la LFP a d’ailleurs rappelé lundi “l’objectif prioritaire de terminer la saison au plus tard le 30 juin 2020 ou éventuellement le 15 juillet”.

Quoi qu’il en soit, Mediapro se prépare au jour-j en interne, grille des programmes et concept des émissions prennent forme selon les informations du Parisien. Car l’enjeu est de taille, il faudra séduire 3,5 millions d’abonnés avec un abonnement à 25€/mois pour être rentable.

Les discussions avec les opérateurs avancent

Tout aussi important pour réussir son entrée sur le marché français, les accords de distribution. Pour l’heure, les discussions sont toujours en cours avec les opérateurs à savoir Orange, Free, SFR, Bouygues et Canal+, mais aussi avec les GAFA. Les négociations “avancent favorablement” selon le quotidien. Différents accords devraient ainsi être trouvés dans les prochaines semaines. Mediapro l’a assuré en février dernier : “Nous serons distribués sur tous les distributeurs qui le souhaitent et nous allons également adresser tous les nouveaux usages, tous les terminaux, tous les moyens de diffusion en OTT.”

Emissions quotidiennes et innovation sur le terrain

Côté diffusion, le groupe sino-espagnol souhaite doubler le nombre de matches produits en 4K, avec des nouvelles caméras et des angles de vision totalement innovants. Ces dernières ”seront fixées en altitude, pour avoir une vision aérienne en totale immersion sur le jeu, mais aussi situées derrière les buts pour avoir une vision à 180 degrés”, a déclaré le mois dernier le directeur général de Mediapro France. Par ailleurs, les meilleures actions des affiches seront disponibles en multiview, et des statistiques précises seront accessibles en temps réel. Des émissions quotidiennes sont notamment prévues en direct depuis les clubs.

Source : Le Parisien