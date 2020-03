Les Data Centers d’Iliad vous le demandent : Travaillez de chez vous, ils sont là pour vous

“Travaillez de chez vous, On est là pour Vous”

En ces temps de confinement, les réseaux télécoms sont très sollicités, mais c’est le cas également des serveurs et des Data Centers. Ceux de Scaleway, la division cloud d’Iliad, sont sur le front aussi pour vous permettre de continuer à accéder à tous les services en ligne et en particulier pour vous permettre d’être en télétravail. Univers Freebox, que vous êtes en train de lire, est d’ailleurs hébergé chez eux, sur plusieurs serveurs (que l’on paye, hein).

Arnaud de Bermingham, le Président de Scaleway, a tenu a faire passer un message sur Twitter, pour assurer que ses équipes s’occupaient de tout : ” Petit messages de nos équipes de DC2 et DC3. Fier de nos équipes DC qui soulèvent des montagnes en ce moment et qui réalisent la totalité des interventions de nos clients DC. Restez chez vous, ne venez pas dans nos DC, préservez nos gars on s’occupe de tout !!”

Des photos des salariés de ces Data Centers d’Iliad ont été postés, avec le message : “travaillez de chez vous, On est là pour Vous”