Applications, messageries instantanées et réseaux : c’est officiel un grand chamboulement va faire évoluer vos usages en 2024

La Commission européenne a désigné les géants du numérique visés par un ensemble de nouvelles règles entendant éviter les abus d’un point de vue de la concurrence et de nombreux changements devraient en découler.

22 services développés par des entreprises majeures du numérique sont ciblés. L’annonce de la Commission était attendue et visait à prôner une plus grande ouverture à la concurrence pour Alphabet (Google), Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta et Microsoft. La liste complète couvre de nombreux domaines, allant des réseaux sociaux à la messagerie en ligne, en passant par le streaming, les systèmes d’exploitation ou encore les navigateurs web.

Quatre enquêtes ont été ouvertes concernant Microsoft Bing, Edge, Advertising mais aussi Apple iMessages. D’autres services qui pourtant remplissent les critères fixés par le Digital Market Act, le nouvel ensemble de règles visant à un numérique plus concurrentiel, n’ont pas été intégrés. Avec cette réglementation, de nombreux changements sont à prévoir et certains vont directement toucher les consommateurs.

A titre d’exemple, Android, iOS et Windows devront permettre de désinstaller les applications préinstallées des entreprises les possédant, Apple devra autoriser l’installation d’App Store alternatifs sur ses iPhone et proposer des alternatives à Apple Pay. De même, les services Messenger et WhatsApp (auquel pourrait donc être rajouté iMessages si l’enquête aboutit à cette décision) devront permettre d’échanger des messages avec d’autres services de messagerie. Apple et Google seront contraints d’autoriser les applications à proposer leurs formules d’abonnement en dehors de leurs magasins d’application, la résiliation d’un abonnement devra également être aussi simple que la souscription…

Un chamboulement à bien des niveaux et c’est surtout Apple qui va devoir revoir sa façon de fonctionner sur le territoire européen. En effet, parmi ces géants, il est celui qui a toujours cherché à rester maître à bord, notamment pour son iPhone et a régulièrement exprimé son rejet du DMA et des réglementations européennes comme celle le forçant à adopter l’USB-C. Le géant s’est à nouveau dit “très préoccupé” par la mise en place de cet arsenal réglementaire, peut-on lire chez BFMTV.

Source : Frandroid

