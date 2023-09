Abonnés Freebox Pop, mini 4K, Apple TV : de nouvelles chaînes débarquent gratuitement sur Molotov

Du nouveau contenu à découvrir sur le service de streaming, depuis sa version gratuite, avec trois chaînes FAST ajoutées au catalogue.

Disponible sur mobile, tablette tactile, Smart TV, consoles et ordinateur, mais aussi sur Freebox Pop et mini 4K via le Play Store de Google ou sur Apple TV 4K, Molotov comptait en fin d’année dernière plus de 19 millions d’utilisateurs. Outre la possibilité d’accéder à de nombreuses chaînes de télévision classiques, la plateforme a également lancé plusieurs chaînes FAST (chaînes de tv linéaires en streaming gratuites financées par la publicité) depuis le mois de mai 2022.

Trois nouveaux canaux viennent d’apparaître sur la plateforme, chacune dédiée à un thème bien précis ou à une émission en particulier. Les nostalgiques pourront ainsi retrouver la chaîne dédiée à “Y’a que la vérité qui compte”, émission devenue culte pour ses moments d’émotion lors des rencontres organisées. Pour ceux recherchant l’excitation et le frisson de l’enquête, vous pourrez vous tourner vers “Homicide”, qui se qualifie de “la chaîne du fait divers”. Enfin, un canal dédié à l’émission “Enquête de choc” est également disponible.

