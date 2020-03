Bouygues Telecom signe un nouveau partenariat pour la construction de 4000 nouveaux sites mobiles

Un nouvel accord a été signé entre Bouygues Telecom et Phoenix Tower pour la construction de 4000 nouveaux sites, dont certains établis dans le cadre du New Deal.

Phoenix Tower, société américaine spécialisée dans les infrastructures télécoms a annoncé avoir établi un partenariat avec l’opérateur pour améliorer la couverture réseau en dehors des zones très denses.

4000 sites construits sur 12 ans

Si le montant de cet accord n’a pas été dévoilé, on sait cependant qu’il porte sur le déploiement de 4000 nouveaux sites, dont certains seront établis dans le cadre du New Deal Mobile signé entre les opérateurs et le gouvernement en janvier 2018, qui a pour objectif la généralisation de la 4G partout sur le territoire.

Ces sites seront déployés en zone moins denses, dans le cadre d’une coentreprise opérée par Phoenix Tower. Ils permettront ainsi à l’opérateur d’étendre son réseau 4G et 5G.

Bouygues Télécom en est à son deuxième partenariat de l’année concernant ses sites mobiles, avec un autre accord signé avec Cellnex afin de fibrer ses sites mobiles actuels. L’arrivée de la nouvelle génération de téléphonie mobile en France cette année n’y est sans doute pas pour rien.

L’opérateur tient à sa présence dans les campagnes et les petites villes, Jean Paul Arzel, le Directeur du Bureau Bouygues Telecom, explique ainsi que « Cet accord permet à Bouygues Telecom de poursuivre ses efforts dans le déploiement de sites dans les zones moins denses et de répondre aux exigences du New Deal. Il contribuera également à renforcer considérablement la couverture de notre réseau mobile dans les zones rurales. ». En 2018 , Bouygues Télécom était le premier sur la couverture mobile dans les villes de moins de 10 000 habitants.