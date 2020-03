Mobile et box : comparatif des gains d’abonnés chez Orange, Free, SFR et Bouygues au 4ème trimestre

Ne manquait plus que les résultats de l’opérateur au carré rouge. Aujourd’hui, avec la publication des recrutements d’Orange, Bouygues, Free et SFR, il est à présent possible de dresser un comparatif des quatre grands opérateurs sur le 4e trimestre 2019.

Nous prenons ici en compte le parc forfait hors MtoM pour le mobile et le gain d’abonnés haut débit et très haut débit sur le fixe, sans oublier la fibre/THD. A retenir, le nouveau record tous opérateurs confondus de Free sur la fibre devant Orange et son retour à des recrutements positifs sur le mobile, mais aussi le nouveau carton plein d’SFR sur ce segment, ou encore les performances globales de Bouygues, en particulier sur le fixe.

SFR et Bouygues toujours loin devant sur le mobile, Free sort la tête de l’eau

Après avoir retrouvé son fauteuil de leader lors du troisième trimestre, SFR continue sur sa lancée avec 196 0000 nouveaux abonnés séduits, suivi par Bouygues (+152 000). Les deux opérateurs semblent inarrêtables et continuent de grapiller des parts de marché. Troisième, Orange ne peut suivre la cadence en recrutant 4 fois moins que l’opérateur au carré rouge. Enfin, le rebond commercial est là pour Free Mobile. Après avoir perdu des abonnés durant chaque trimestre depuis 2 ans, l’ex-trublion enregistre enfin des recrutements positifs tout en améliorant sa montée en gamme. Tous les opérateurs ont moins recrutés au quatrième trimestre, sauf Free Mobile.

1- SFR : +196 0000

2- Bouygues : +152 000

3- Orange : +47 000

4- Free : +17 000

Free bat son propre record tous opérateurs confondus sur la fibre, Bouygues Telecom cartonne sur le fixe

Durant ce 4e trimestre 2019, Orange perd son leadership, ex aequo lors de l’exercice précédent, Bouygues Telecom tient cette fois le haut du pavé avec 85 000 nouveaux abonnés et continue son insolente progression. L’opérateur historique est distancé, la faute và un trimestre moins performant que le précédent avec 49 000 nouveaux clients contre 65 000 au T3. Stable, SFR conserve sa troisième place et devance Free qui confirme toutefois son rebond commercial observé au troisième trimestre avec un recrutement identique entre octobre et fin décembre (+32 000). Seul Orange a moins recruté sur ce segment sur la période.

1- Bouygues : +85 000 Bouygues

2- Orange : +49 000

3- SFR : +44 000

4- Free : +32 000

Enfin, au niveau du recrutement sur la fibre, pour le troisième trimestre consécutif, Free devance Orange tout en se permettant un nouveau record absolu avec 245 000 nouveaux abonnés séduits. La base totale de l’opérateur a grimpé de près de 80% en 12 mois. Free prévoit de passer la barre des 2 millions d’abonnés FTTH d’ici quelques semaines. Dans le rétroviseur de l’opérateur de Xavier Niel, Orange fait aussi un carton plein à seulement quelques encablures de son rival, les deux opérateurs se livrent donc bataille sur ce segment et distancent la concurrence. Derrière, Bouygues Telecom double toutefois sa base FTTH en un an et continue sa belle progression trimestre après trimestre. Enfin, SFR ferme la marche avec un recrutement 3 fois inférieur à Free. Sa part de marché continue de baisser.

1- Free : +245 000

2- Orange : +239 000

3- Bouygues : + 42 000

4- SFR : +78 000