Fibre optique : suivez le processus de son déploiement dans une vidéo

Découvrez, en images, les étapes du déploiement de la fibre optique, de l’utilisation de la trancheuse jusqu’à celle des cassettes de lovage.

Publiée sur la chaîne YouTube de R-Vision, une vidéo de quelques minutes permet en effet de suivre le déploiement de la fibre optique opéré par la société Santrac dans le département de Maine-et-Loire. Elle montre plus précisément le processus de déploiement horizontal, celui durant lequel les câbles sont tirés dans les rues, sous la chaussée ou grâce aux poteaux, et testés pour vérifier la qualité des soudures. Ce déploiement s’arrête à proximité des immeubles et des pavillons.

La vidéo est donc l’occasion de voir la trancheuse à l’oeuvre, cet outil qui permet de creuser les mini-tranchées où prendront place les fourreaux destinés à accueillir le câble fibre optique. Elle montre aussi les phases de tirage et de soudure de la fibre optique, ainsi que le processus de rangement dans les cassettes de lovage.

