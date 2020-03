Coronavirus : la Fédération Française des Télécoms fait un geste pour les abonnés sourds et malentendants confinés

Orange, Bouygues, SFR et tous les autres opérateurs de la FFT offrent une heure de communication supplémentaire aux personnes sourdes ou malentendantes durant le confinement.

Pour les personnes sourdes et malentendantes, les solutions d’appels sont souvent limitées, même en cas d’urgence personnelle. La FFT a ainsi décidé d’augmenter le nombre d’heures proposées par son service Rogervoice pour ne pas pénaliser ces abonnés du fait de leur handicap durant l’épidémie de COVID-19.

Deux heures de communications pour communiquer à travers Rogervoice

Depuis le 8 octobre 2018, tous les opérateurs doivent proposer un service permettant aux personnes sourdes ou malentendantes de communiquer via des services de téléphonie adaptés. Les opérateurs membres de la Fédération Française des Télécoms ont opté pour Rogervoice, qui offre ainsi habituellement 1h par mois de communications soit via une traduction en Langue des Signes Française (LSF), soit via un codage en Langage Parlé Complété (LPC) soit en utilisant des technologies de sous-titrage des appels. Pour soutenir ses abonnés en situation de handicap, cette durée d’appel a été doublée.

Ainsi, les abonnés utilisant le service Rogervoice bénéficieront gratuitement de deux heures de communication adaptée. Cependant, la Fédération Française des Télécoms invite les utilisateurs à ne pas utiliser ce service à la légère : ” Le service étant très sollicité, il est essentiel que les usagers réservent au maximum l’utilisation de la plateforme aux appels les plus importants afin de maintenir une bonne qualité de service. “.

Pour rappel, Free propose également à ses abonnés un service équivalent, développé par ses soins et proposant 2h d’appel par mois. Il s’agit du service Relais Téléphonique. Si vous souhaitez en bénéficier, vous pouvez retrouver notre tuto pour passer des appels en langue des signes.