Free Mobile : nouvelle promo sur un smartphone, avec un avantage pour les anciens abonnés

Free vient de lancer une baisse de prix sur un des deux smartphones Nokia de sa boutique, en différenciant anciens et nouveaux abonnés. Et ce sont une fois de plus les anciens abonnés qui sont privilégiés.

Comme nous vous l’avons indiqué, depuis quelques semaine, Free propose des promotions différenciées suivant que vous soyez un déjà-abonné ou un prospect. C’est une nouvelle fois le cas aujourd’hui sur le Nokia G42 5G qui bénéficie d’une promotion, que ce soit en paiement comptant ou avec Free Flex, mais qui n’est pas appliquée de la même façon pour tout le monde. Promo Nokia G42 5G pour les nouveaux abonnés avec une ODR de 30€ : En achat comptant le prix est donc de 229€ avec une offre de remboursement de 30€ soit 199€ au final Avec Free Flex, sur une durée de 24 mois pour ce mobile, le premier paiement sera de 39€ (soit 9€ une fois l’ODR déduite), puis 24 loyers suivants de 6,99€/mois. A l’issue des 24 mois, vous avez le choix entre restituer votre mobile ou l’acquérir en versant le montant de l’option d’achat de 22€. A défaut de choix, prorogation tacite du contrat pour des périodes successives d’un mois. Promo Redmi Note 12 5G pour les déjà-abonnés, c’est beaucoup mieux puisque ce smartphone bénéficie d’une remise immédiate de 30€. Celle-ci est donc déduite dès le départ, il n’y a pas de demande de remboursement à faire. En achat comptant le prix est donc de 199€. Avec Free Flex, sur une durée de 24 mois pour ce mobile, le premier paiement sera de 9€, puis 24 loyers suivants de 6,99€/mois. A l’issue des 24 mois, vous avez le choix entre restituer votre mobile ou l’acquérir en versant le montant de l’option d’achat de 22€. A défaut de choix, prorogation tacite du contrat pour des périodes successives d’un mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox