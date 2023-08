Insolite : ils finissent devant le tribunal à cause d’un avis Google

Attention à ce que vous postez sur Internet, même sur une rubrique apparemment aussi innocente que les avis Google d’un commerce.

Un jeune homme et sa compagne se sont retrouvés devant le tribunal du Mans jeudi dernier pour diffamation et usurpation d’identité. Le prévenu se dit victime de harcèlement au travail et menacé de violence par son patron, le gérant d’un magasin de cigarettes électroniques du centre de la ville Sarthoise.

Il avait par ailleurs déposé une main courante à l’encontre de son employeur et d’un des collègues en août 2021, mais a finalement décidé de poster sur la fiche Google du commerce un avis assez peu répandu. Avec une seule étoile, on pouvait ainsi lire le message suivant ” Main courante déposée contre XXX ainsi que le patron (…) pour menaces de violences. La prochaine fois c’est une plainte avec un dossier déjà monté (dites bonjour aux preuves) vous qui refusez d’être écouté quand vous menacez. Allez bisous“ .

La publication a été réalisée via le compte de la compagne de l’employé concerné, et le dirigeant de l’entreprise critiquée a déposé une citation directe contre elle pour diffamation et contre son compagnon pour usurpation d’identité. Devant le juge, l’ancien salarié a reconnu être l’auteur de l’avis et assume ses écrits, tout en affirmant avoir posté sans se poser de questions, assurant lui-même sa propre défense.

L’avocat de son ancien patron réclame pour sa part des dommages et intérêts, tandis que l’avocat de la compagne a plaidé la relaxe, considérant que la preuve n’était pas apportée que sa cliente ait écrit le message diffamatoire. L’affaire se finit bien pour les deux accusés, puisque le tribunal n’a retenu aucune charge.

Source : Actu Le Mans

