Free tease l’ouverture d’une nouvelle boutique avec des Freebox Pop

L’opérateur entend continuer à étendre son réseau de distribution, en atteste une nouvelle énigme postée sur X.

Après 6 ouvertures répertoriées sur le mois d’août, la toile des Free Center continue de se tisser à travers l’Hexagone. Sur le compte officiel des boutiques de l’opérateur, une nouvelle énigme laisse présager d’une nouvelle ouverture prévue “bientôt” d’une enseigne, mais où ?

Une simple image pour vous guider : celle d’un pont fait semble-t-il en partie de Freebox Pop. On pourrait par exemple penser à Millau et son Viaduc, mais l’opérateur s’y est déjà installé le 11 août dernier. Parmi les plus récentes boutiques ouvertes, on compte aussi Laon, Pamiers, Montargis, Perpignan et Berck. À vous de deviner, en attendant l’officialisation de la part de Free, sans doute dans le semaine.

