La reprise chez Free Mobile et compagnie laisse dubitatif , faut-il pardonner les erreurs des opérateurs ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Faut-il être tolérant avec les erreurs des opérateurs ?

Free a envoyé par erreur les informations personnelles de plusieurs abonnés Free Mobile à d’autres abonnés et s’en excuse dans une missive envoyée aux abonnés concernés. L’opérateur le promet, cela ne se reproduira plus, mais pour certains, il serait de bon ton de proposer un geste commercial face au potentiel préjudice subi. Le débat est ouvert dans les commentaires.

Faire reprendre son smartphone, “une carotte” ?

En rendant son vieux mobile lors de l’achat d’un nouveau modèle chez Free Mobile, il est possible de faire de belles économies. C’est le message porté par une nouvelle campagne de publicité déployée sur les panneaux d’affichage en ville. Si les bonus peuvent être un plus en cas de rachat de smartphone chez l’opérateur, certains considèrent cependant que la solution proposée par Free ou d’autres opérateurs est rarement très avantageuse. On peut cependant rétorquer que passer par un opérateur a l’avantage de faire en sorte que la transaction soit assurée et très facilitée.

Choisissez votre forfait en fonction de vos usages.

4G ou 5G ? Avec ou sans engagement ? 60 millions de consommateurs a publié cet été un récapitulatif des questions à se poser avant de changer de forfait mobile, avec leurs réponses. Parmi eux, celui de choisir un forfait non pas basé sur une très grosse enveloppe data, mais sur votre usage personnel. En effet, même si en général vous ne consommez que peu, imaginons une période où l’utilisation de votre forfait devient très important, vous risquez des surcoûts !

Canal+ continue d’évoluer, non sans certaines inquiétudes

Les abonnés Canal+ peuvent se préparer à la rentrée. La filiale de Vivendi annonce sur leur espace client une évolution des chaînes et services en mettant tout d’abord en avant le lancement, le 1er septembre, de Canal+ Box Office. Mais ce n’est pas le seul changement. En effet, le service de presse Cafeyn ne sera plus proposé et remplacé par un Pass Presse, qui laisse dubitatif. Il faudra attendre avant de juger, en espérant une bonne surprise.

