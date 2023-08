WhatsApp développe trois nouveaux outils pour des messages plus lisibles

L’application de messagerie continue à se développer avec des fonctionnalités rapprochant davantage le service d’une app pour les professionnels.

La bêta de WhatsApp renferme bien des nouveautés. Trois nouveaux outils sont actuellement testés par Meta permettant des usages plus “pros”.

Tout d’abord, la fonctionnalité “Code block”, pensée pour rendre le partage et la lecture de lignes de codes informatique plus pratique et lisible, qui pourra donc être utilisée par les spécialistes communiquant fréquemment des parties de leurs programmes. Un deuxième outil, proche des logiciels de traitement de texte, est la possibilité de créer une liste à puces De quoi énumérer des idées, envoyer une liste de courses plus lisibles, et ce, sans avoir à saisir soi-même un tiret ou un point avant chaque item de votre liste.

Enfin vient la fonctionnalité “Citation”. Cette dernière permet de citer un morceau spécifique d’un message, et non le texte en entier. Ainsi, si vous devez faire référence à ce que votre interlocuteur a dit précédemment, il sera bien plus simple de vous faire comprendre. Ces outils restent en bêta pour l’instant et aucune date de déploiement n’a été annoncée pour l’heure.

Source : BFMTV

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox