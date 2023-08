Un faux coup de fil d’Orange entraîne une perte de près de 200 000€ pour une nonagénaire

Une arnaque très bien ficelée qui a abusé de la confiance d’Eugénie, 96 ans.

Un faux appel d’opérateur, une fausse avocate et une manipulation profonde pour voler 194 000€ à cette dame âgée. Elle raconte la perte de quasiment toutes ses économies, reconaissant avoir “fait confiance bêtement”. Tout commence avec un coup de téléphone d’un faux service d’Orange à Eugénie.

“On m’a dit que j’avais 500 euros d’impayés et qu’on risquait de couper ma ligne téléphonique, j’étais inquiète. Mais la personne m’a rassurée en m’expliquant que j’allais être contactée par une avocate qui pouvait m’aider à régler mon litige” explique-t-elle. L’appel de l’avocate ne se fait pas attendre, et “Carole” se montre très gentille avec Eugénie, promettant de s’occuper de son dossier auprès d’Orange.

Le piège s’est alors refermé sur Eugénie, qui accepte toutes les demandes de la fausse avocate. Elle retirera ainsi à trois reprises 38 000€ auprès du Crédit Mutuel pour les remettre à “Carole”, ouvrira un second compte en banque auprès de la Société Générale d’où elle effectuera uen dizaine de virements de 10 000€ vers la Belgique et retirera chaque semaine 500€ en liquide à donner à un complice de “l’avocate” en bas de son immeuble. Elle ira même jusqu’à mettre en vente son appartement et l’escroc lui réclame 45 000€ et conseille de racheter l’intégralité de son assurance-vie. Heureusement, un proche de la vieille dame réalise l’arnaque et met fin à cette dernière. Une plainte a été déposée, mais l’affaire a finalement été classée sans suite. « Je me suis fait à l’idée que je ne reverrai jamais cet argent » affirme la retraitée.

Source : Sud-Ouest

