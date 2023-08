Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : Free à la rescousse, un grand Salto qui tombera à plat…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms». Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

7 août 2008: Free intervient partout en France

Un grand pas pour dépanner les abonnés. Le 7 août 2008, Free annonce étendre son assistance technique de proximité à l’échelle nationale. En somme, les techniciens itinérants sont déployés dans plus de 70 villes, et sollicités grâce à un système de numéros dédiés à chaque département. Free promettait alors que si l’incident n’avait pas pu être résolu par téléphone, un rendez-vous était directement pris chez le Freenaute concerné. L’assistance a depuis bien évolué avec le lancement de Free Proxi, avec des intervenants très proches géographiquement des abonnés qui les appellent.

11 août 2017 : MyCanal passe à la 4K

Une première étape pour les abonnés Freebox TV By Canal amoureux d’ultra haute définition. Les développeurs de l’application myCanal annoncent le 11 août 2017 l’arrivée de la 4K pour certains appareils apple. La liste est plutôt complète, mais il faudra attendre pour une arrivée sur iPhone. Tous les programmes n’étaient pas encore disponibles dans cette définition, mais la saison 3 du Bureau Des Légendes était disponible sur iMac 4K/5K Safari (qualité 4K), iPad Pro et iPad Air 2 (3K), Macbook Pro Safari (3K).

12 août 2019 : la création de Salto est autorisée

TF1, M6 et France Télévision pouvaient enfin souffler. Après avoir été scruté par l’autorité de la concurrence, le projet de création de Salto a finalement obtenu son accord le 12 août 2019. Cependant, face aux craintes du marché d’un point de vue concurrentiel, les trois acteurs se sont engagés à respecter plusieurs limitations, allant d’achats de droits réduits à une publicité encadrée. Le service verra le jour quelques mois après, mais s’arrêtera en 2023, n’ayant pas trouvé sa place sur le marché.

Le logo de Salto a depuis été revu, mais c’était bel et bien les débuts de la plateforme

13 août 2016 : SFR lance sa chaîne sportive premium

Vous souvenez-vous de SFR Sport 1 ? Vous la connaissez peut être mieux sous son nom actuel : RMC Sport ! En effet, le 13 août 2016, l’opérateur d’Altice a lancé sa toute nouvelle chaîne dédiée exclusivement au sport et particulièrement à la Premier League, dont Altice avait raflé les droits. La chaîne a depuis évolué en proposant d’autres compétitions, mais a récemment perdu la possibilité de diffuser la Premier League au profit de Canal+.

13 août 2018 : les premières enchères 5G d’Iliad commencent en Italie

Dernier arrivé mais premier à s’attaquer à la 5G ! En effet, l’opérateur italien lancé par la maison-mère de Free a inauguré la course à la 5G chez Iliad. De l’autre côté des Alpes en effet, les enchères ont commencées dès le 13 août 2018, date à laquelle les candidats ont été retenus par le ministère du développement économique. Il faudra attendre quelques mois avant que ces enchères ayant atteints des montants particulièrement élevés se terminent.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox