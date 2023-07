Changement de l’équipe de direction chez Free à La Réunion

La direction de Telco Oi évolue.

Le 7 juillet dernier, le groupe Axian, détenteur de 50% du capital de TRM, la maison mère de Telco Oi, aux côtés du groupe Iliad, a annoncé la nomination de Pierre-Antoine Legagneur au poste de directeur général de Togocom au Togo. Auparavant directeur général et directeur technique de Telco Oi depuis 2015, Pierre-Antoine Legagneur laisse ainsi sa place à Thomas Michoud, qui occupait jusqu’à présent le poste de directeur financier de Telco Oi.

Pour Pierre-Antoine Legagneur, c’est une page qui se tourne après une gestion réussie à la tête de Telco Oi, ayant généré une croissance significative pour l’entreprise. Quant à Thomas Michoud, son rôle essentiel dans le développement de l’entreprise, notamment en ce qui concerne l’amélioration de sa rentabilité financière, lui a valu une belle évolution au sein de l’opérateur détenu par Xavier Niel et Hassanein Hiridjee.

Ce lundi 24 juillet, Telco Oi accueille Wilfried Gaillard en tant que nouveau directeur technique (Chief Technology Officer). Cette nomination est surement d’une grande importance pour Telco OI, car l’entreprise fait face à des défis significatifs pour ses marques, Free à La Réunion et Only Istawi à Mayotte. des défis tels que la 5G, le fibrage des sites de l’opérateur, l’amélioration de la couverture sur ces îles et les projets futurs. Avant de rejoindre Telco Oi, Wilfried Gaillard a passé plus de 6 ans chez Réunicable, en s’occupant notamment des services Fixe et Mobile chez Zeop. il a également exercé ses compétences chez SFR Réunion pendant plus de 15 ans. Telco Oi pourra donc compter sur son expertise ainsi que son expérience pour continuer à innover et à améliorer la qualité de ses réseaux dans un environnement concurrentiel exigeant.

Une arrivée qui pourra certainement annoncer de belle chose dans le futur au vu des déclarations faite par Xavier Niel au lancement de Free à La Réunion, notamment sur le fixe.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox