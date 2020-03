Free offre 8 chaînes jeunesse et un bouquet TV à ses abonnés Freebox

Après la mise en clair hier des chaînes Canal+, Free annonce ce matin offrir l’accès à 8 chaînes jeunesse et un bouquet TV à ses abonnés Freebox jusqu’à fin mars.

Les gestes commerciaux se multiplient à l’heure où la pandémie de Coronavirus se répand rapidement sur le territoire. Free appelle donc à rester chez soi comme l’a annoncé le Président de la République hier soir et pense aux plus jeunes. Jusqu’à la fin du mois de mars, Boing (canal153), Boomerang (144), Boomerang +1 (canal 145), Toonami (Canal 154), Canal J (Canal 149), Tijd (Canal 142), Pitchoun (canal 159), le bouquet Telekidz (677 à 679) et Baby TV (Canal155), sont ainsi en clair sur toutes les Freebox.

A noter que certaines chaînes sont déjà incluses dans les abonnements Freebox Révolution avec TV by Canal et Freebox Delta. Le bouquet Telekidz et TV Pitchoun étaient déjà offert en février.