[MàJ] Free Réunion / Telco Oi : un incident est actuellement en cours à Saint Leu

[MàJ] L’incident est résolu depuis ~13h00 (H Réunion)

Black-out en cours à Saint-Leu.

Une panne du réseau Telco Oi et Free Mobile à La Réunion touche actuellement la commune de Saint Leu. Depuis hier soir, 22h, les Freenautes et les abonnés Telco Oi ne peuvent plus passer ou recevoir d’appels ou de SMS, ni accéder à internet via les données mobile. La cause de la panne n’est pas encore officielle mais semble être de nature électrique (incident EDF). L’opérateur a indiqué que le problème était en cours de traitement.

Les zones concernées selon notre partenaire RNCMobile :

Saint Leu – Centre Ville

Le plate

Les quatre robinets

Le portail

La Chapelle

et les secteurs environnants.

Pour le moment, il n’y a pas d’information concernant le délai de rétablissement du réseau dans la zone.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox