Free souffle ses 6 ans à La Réunion

Free prend de l’âge à 10 000km de la France métropolitaine.

Aujourd’hui, l’opérateur de Xavier Niel célèbre son sixième anniversaire sur l’île de La Réunion. Pour rappel, Free Mobile est l’opérateur qui a su apporter sur l’île intense, l’offre mobile accessible à tous avec une tarification défiant toute concurrence. Depuis son lancement en 2017, Free Réunion a apporté diverses améliorations sur son offre, offrant ainsi une expérience toujours plus avantageuse à ses abonnés.

L’un des aspects les plus remarquables de ces améliorations est l’augmentation de la quantité de données mobiles incluse. En effet en 2019, Free Réunion a doublé l’enveloppe de données mobiles passant ainsi de 25 à 50 Go, puis en 2022, elle a encore augmenté pour atteindre 120 Go. Cette évolution significative témoigne de l’engagement de l’opérateur à offrir une connectivité internet toujours plus généreuse à un même prix à ses Freenautes.

En plus de l’augmentation des données mobiles, Free Réunion a également introduit des améliorations technologiques attendues. En 2022, l’opérateur a ajouté le roaming 4G à son offre, permettant ainsi à ses abonnés de profiter d’une meilleur connectivité mobile lorsqu’ils voyagent. En parallèle, Free Réunion déploie actuellement son réseau 5G (100Mhz en 3,5GHz et 10MHz en 700Mhz) sur l’île, avec 41 sites déjà prêts depuis mi-mai selon les informations de notre partenaire RNCMobile . De plus au cours des six dernières années, l’opérateur a installé 88 sites supplémentaires, augmentant ainsi son parc de sites 3G/4G de 53,33%.

Cependant, certaines technologies telles que l’eSIM, la VoLTE, la VoWIFI et l’IPv6 font encore défaut chez les utilisateurs du forfait complètement Toké. Les abonnés attendent avec impatience l’arrivée de ces fonctionnalités, qui pourraient potentiellement accompagner le déploiement de la 5G. L’eSIM permettrait une plus grande flexibilité dans le choix de dispositifs compatibles, tandis que la VoLTE et la VoWIFI offriraient une meilleure qualité d’appel et une couverture réseau élargie. L’adoption de l’IPv6 faciliterait quant à elle l’expansion de l’internet des objets et l’interopérabilité des appareils connectés.

Les abonnés espèrent désormais que ces technologies vont intégrer très rapidement le forfait, offrant ainsi une expérience encore plus complète et avancée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox