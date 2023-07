5G : Orange reste premier sur la bande 3.5 GHz, Free Mobile a maintenant plus de 2000 sites de retard

La couverture 5G de Free Mobile est la plus étendue, mais l’opérateur reste toujours en retrait concernant la bande 3.5 GHz en juin.

L’ANFR dévoile aujourd’hui son observatoire mensuel du déploiement des réseaux 5G d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom pour le mois de juin 2023. En tenant compte des mutualisations, au premier juillet, 31 505 sites sont activés sur le territoire, tout opérateur confondus. Free pour sa part en compte 16 930 et reste en tête du classement général, malgré un rythme de déploiement bien moins important que les autres. La différence initiale portée par l’activation de la 5G sur des sites 700 MHz existants reste encore écrasante et lui permet de proposer une couverture 5G à plus de 90% de la population française.

Avec presque 10000 sites de plus qu’Orange (7076 sites actifs), et 6000 que plus de Bouygues Telecom (10950), deuxième en termes de déploiement global, le leadership de Free reste donc assuré pour l’heure. SFR pour sa part compte 9598 sites actifs sur le territoire, en suivant la même stratégique que Bouygues en utilisant en plus la bande 2100 MHz. Orange pour sa part ne déploie que des sites compatibles 3.5 GHz et cela se ressent si l’on compare les chiffres de chaque opérateur sur cette bande-fréquence apportant les débits les plus performants de la 5G.

Sur ce point, Orange assoit sa domination en conservant un rythme de déploiement équivalent au mois de mai avec 277 nouveaux sites actifs. Il en compte désormais 6987 sur le territoire, devant SFR et ses 6535 supports (+209). Ce dernier dépasse légèrement Bouygues Telecom qui en compte 6 513 (+154). Free reste bon dernier avec seulement 90 nouvelles activations sur le mois de juin, pour 4873 sites opérationnels sur le territoire. Orange compte donc dorénavant plus de 2000 sites d’avance sur l’ex-trublion.

La stratégie de Free Mobile est de concentrer la bande 3,5 GHz dans les zones denses où il y a des engorgements sur les réseaux, mais aussi là où il constate une surcapacité 4G en zone rurale. L’opérateur l’assure, il respectera tous les engagements pris lors de l’attribution de cette fréquence. Il ne s’agit donc pas pour lui de se lancer dans la course à celui qui comptera le plus de sites équipés

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox