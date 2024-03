Free Réunion élargit son forfait Toké à 9€99 avec une nouvelle destination

Le forfait complètement Toké prend un souffle de liberté dans la principauté monégasque.

Dans une démarche visant à offrir toujours plus de flexibilité et d’avantages à ses abonnés, Free Réunion a décidé d’enrichir son forfait Toké à 9€99 en y ajoutant une nouvelle destination, la Principauté de Monaco. Cette annonce, qui intervient le 5 mars, témoigne de l’engagement continu de Free à répondre aux besoins de ses abonnés en proposant des services toujours plus étendus. En incluant Monaco dans les destinations comprises dans le forfait en roaming, Free Réunion permet à ses abonnés de profiter pleinement de leur enveloppe de 25Go par mois en 4G.

Cette nouvelle disposition s’inscrit dans la lignée des évolutions récentes apportées par Free, à l’image de l’enrichissement similaire opéré sur le forfait 210Go à 15,99€/mois. Toutefois, cette fois-ci, le forfait à 9€99 bénéficie également de cette extension de service, offrant ainsi la possibilité de profiter pleinement de leur abonnement pendant leurs vacances.

Désormais, les abonnés Free pourront non seulement surfer sur le web et utiliser leurs applications favorites en toute liberté depuis Monaco, mais également passer des appels, envoyer des SMS et des MMS en illimité vers Monaco, la France métropolitaine et l’Europe/DOM. Pour garantir une expérience optimale aux abonnés français en déplacement à Monaco, Free a établi un partenariat avec Monaco Telecom. Dès le 5 mars, tous les abonnés bénéficieront ainsi de la couverture du réseau mobile monégasque, assurant une qualité de connexion optimale et une expérience utilisateur fluide.

Cette initiative confirme l’engagement de l’opérateur à offrir à ses abonnés réunionnais des forfaits toujours plus complets et adaptés à leurs besoins.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox