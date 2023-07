Chaînes FAST : France Télévisions négocie avec Amazon, BFMTV sur Samsung TV Plus avant la fin de l’année

Les acteurs de l’audiovisuel cherchent à s’installer sur de nouveaux écosystèmes. Quand Altice négocie avec Samsung, France Télévisons a pour sa part des vues sur Amazon.

Le marché des chaînes disponibles sur des plateformes AVOD continue de se développer en France avec près de 500 chaînes Fast comptabilisées et les grands noms de l’audiovisuel s’y intéressent. Selon les informations de NPA Conseil, un accord est en voie de finalisation entre Altice et Samsung avec l’ambition de diffuser une dizaine des chaînes de la maison mère de SFR, dont BFMTV à la rentrée sur Samsung TV Plus.

Du côté du service public, France Télévisions tourne son regard vers Amazon. Des négociations sont déjà en cours et pourraient aller jusqu’à distribuer l’ensemble de l’offre du groupe, soit la plateforme france.tv, sur l’écosystème du géant américain. Ce dernier entend d’ailleurs étendre son influence davantage, avec des contacts pris auprès de l’ensemble des groupes audiovisuels français et il serait prêt à assurer le déploiement en France et même en Europe de nombreuses chaînes gratuites.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox