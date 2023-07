Free se renforce physiquement dans un département pour mieux vendre ses offres Freebox et mobile

Free inaugure une troisième boutique dans le département de la Seine-et-Marne, au sein du centre commercial Auchan de Chauconin-Neufmontiers, près de Meaux.

Ils en poussent un peu partout en France depuis plusieurs années. S’il comptait 100 boutiques en novembre 2020, Free dispose aujourd’hui de 207 espaces de ventes e découvertes dans l’Hexagone.

Ce 7 juillet, un nouveau Free Center ouvre ses portes à Meaux (Seine-et-Marne), une commune de plus de 50 000 habitants. Les équipes Free attendent les abonnés et prospects au sein du centre commercial Auchan de Chauconin-Neufmontiers.

Dans le département, Free disposait déjà des boutiques à Collégien et à Val d’Europe (Serris). Aujourd’hui, il lance les recrutements à Meaux pour constituer son équipe. En Île-de-France, iil compte actuellement près de 40 boutiques et emploie plus de 4000 collaborateurs. Ce chiffre comprend les salariés des Free Center, mais également ceux dédiés au déploiement des réseaux fixe et mobile dans les huit départements, ainsi que les équipes itinérantes dédiées à l’assistance.

Une boutique Free est un espace de découverte et de ventes qui permet aux abonnés et futurs abonnés de découvrir et de souscrire aux offres Freebox et Mobile, d’essayer les derniers smartphones des plus grandes marques ainsi que de recevoir l’assistance d’experts.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox