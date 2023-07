Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : une nouvelle chaîne gratuite débarque sur Pluto TV pour les fans d’histoires incroyables

La chaîne “30 Histoires” est lancée sur Pluto TV.

Plus de deux ans d’existence en France et déjà une place de choix dans le paysage de l’AVOD, Pluto TV a réussi à trouver son public avec son offre financée par la publicité, sans nécessité de créer de compte. Aujourd’hui, plus de 100 chaînes gratuites, très souvent thématique sont disponible dans l’Hexagone et de plus de 1000 films et séries en illimité à la demande.

Après One Piece, Extreme, Classic Rock, Summer Hits ou encore C’est pas Sorcier, la plateforme de Paramount Global ajoute aujourd’hui un nouveau flux baptisé “30 Histoires”. Cette chaîne fait le tour du monde d’histoires aussi incroyables les unes que les autres, racontées par les témoins qui ont vécu des événements hors du commun.

Pluto TV est disponible sur la majorité des écrans, soit les TV connectées, smartphones, tablettes mais aussi Android TV, Apple TV, Fire TV et Chromecast. Les abonnés Freebox Pop et mini 4K y ont droit directement sur leur box TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox