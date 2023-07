Oqee : Free enrichit son offre Freebox Révolution

Les abonnés Freebox Révolution disposent désormais de 40 heures d’enregistrement sur Oqee, soit 4 fois plus qu’auparavant.

Disponible depuis mars 2022 en mobilité et sur les supports compatibles pour les abonnés Freebox Révolution, Oqee annonce ce 7 juillet un enrichissement. Si 10h d’enregistrement étaient jusqu’à présent incluses dans le cloud pour les forfaits Freebox Révolution/Révolution avec TV by Canal, l’opérateur permet désormais 40h d’enregistrement.

De quoi enregistrer davantage de programmes chez eux en multi-TV (Player ou Apple TV) mais aussi sur d’autres supports comme les Smart TV Samsung, Fire TV ou encore les smartphones Android et iPhone. Pour ceux ayant dépassé le quota, il leur sera facturé toujours mensuellement 0,02€/heure dépassée. Il faut donc penser à faire le tri.

A titre de comparaison, les abonnés Freebox Pop et Delta Pop disposent de 100h d’enregistrement via Oqee. L’interface TV de Free permet d’accéder à 220 chaînes incluses (280 pour les abonnés Révolution et Delta via TV by Canal), mais aussi au contrôle du direct, au start over, aux replays et à Oqee Ciné.

