Ce que les opérateurs viennent de mettre enfin en place pour améliorer la qualité de la fibre

L’outil “e-intervention” de traçabilité des interventions est désormais en place sur le territoire tout comme les comptes rendus d’intervention avec photos, annonce l’Arcep.

Un point d’étape sur les travaux relatifs à la qualité des réseaux FTTH, c’était plus que nécessaire à l’heure où la fibre a parfois mauvaise presse à cause de malfaçons en tout genre comme des utilisateurs débranchés au profit d’un nouvel abonné, des dégradations des armoires de rue, sans parler des déconnexions temporaires et difficultés de raccordement.

Lors de la publication de la première édition de son observatoire sur ce sujet majeur, l’Arcep a révélé les réseaux les plus impactés. “Une partie, regroupant environ 2% des lignes exploitées sur le territoire, présente des taux d’incidents significativement plus élevés que la moyenne nationale. Ces réseaux, qualifiés d’accidentogènes, font aujourd’hui l’objet, pour la plupart, de travaux de remise en état par les opérateurs d’infrastructure qui les exploitent. Ces plans devraient être achevés d’ici la fin de l’année 2024”, a fait savoir le régulateur?

A y regarder de plus près, le taux mensuel d’échec au raccordement et le taux de pannes survenues sur ces réseaux est en nette baisse depuis le mois de février bien que ces difficultés sont observées sur l’ensemble des réseaux.

L’amélioration de la qualité de l’exploitation des réseaux en fibre optique semble donc enclenchée. La prise d’engagements de la part de l’ensemble de la filière en septembre 2022 pour mieux contrôler les interventions, prévenir et reprendre les malfaçons au fil de l’eau commence à porter ses fruits.

Les travaux menés par le régulateur et les opérateurs ont permis la mise en place de nouveaux outils de contrôle de la qualité des interventions. “Les opérateurs d’infrastructure ont désormais la capacité de savoir qui intervient, où et quand grâce à un nouvel outil dénommé « e-intervention”, annonce le gendarme des télécoms. Attendue depuis fin 2020, son lancement a été repoussé à plusieurs reprises. Lors d’un comité d’interconnexion en mars 2022, la présidente de l’Arcep a observé que la qualité de l’exploitation sur les réseaux FttH ne s’améliorait pas en appelant une nouvelle fois les FAI à mettre en œuvre cet outil interopérateurs de notification des interventions, avant l’été 2022. Il aura fallu attendre le printemps 2023. Le but est de vérifier l’état des lignes des opérateurs commerciaux, de quoi détecter d’éventuelles déconnexions survenues durant l’intervention.

“Les opérateurs travaillent maintenant à faire évoluer cet outil afin de prévenir en temps réel le technicien intervenant pour l’opérateur commercial en cas de coupure d’un abonné”, annonce aujourd’hui l’Arcep.

En parallèle, les opérateurs ont mis en place un compte rendu d’intervention pour une meilleure qualité des raccordements. “Aujourd’hui, la quasi-totalité des interventions font l’objet d’un compte rendu d’intervention avec photos, communiqué par l’opérateur commercial à l’opérateur d’infrastructure”, assure le régulateur.

Ces comptes rendus d’intervention photos pour lesquels Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom ont pris fin septembre 2022 l’engagement devant le ministre chargé des communications électroniques et du numérique, ainsi que devant la présidente de l’Arcep doivent améliorer la conformité des photos transmises et “atteindre 90-95% en juillet 2023″.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox