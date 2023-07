Les internautes se lâchent sur les réseaux : un chauffard détruit la connexion des abonnés Free, la polémique WiFi de la semaine

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Direction les routes de vacances en Corrèze où l’une des armoires techniques de Free a littéralement était mise en morceaux par un automobiliste “imprudent”. Les photos relayées par le compte officiel Free_1337 sur Twitter, parlent d’elles-mêmes. La panne n’aura duré que quelques heures.

Les routes de vacances en Corrèze (19) peuvent être parfois mouvementées ! Une de nos armoires techniques située dans le sud de Tulles a fait les frais d'un chauffeur imprudent.

Heureusement, la panne n'a duré que quelques heures.

Merci Bile-Denis pour les photos pic.twitter.com/BpZMnhlQKf — Free 1337 (@Free_1337) July 7, 2023

« Je ne sais même pas s’il y a la wifi ! »…. l’avocate et chroniqueuse,Sarah Saldmann, a suscité la polémique cette semaine sur RMC en tenant des propos déplacés et plus que cliché sur le Nord de la France où elle ne passera pas ses vacances. Un attaché presse d’Orange n’a pas manqué de réagir à cette ineptie. “Nous avons le WiFi” et on ne dit pas “la” WiFi”. Et il y a même la fibre et la 5G !

Pour venir du Nord et en plus bosser chez @Orange, je confirme, nous avons le WiFi !

(Et on ne dit pas « la » WiFi…) https://t.co/H6JeG2aAts — Florentin Soonckindt (@FlorentinSnckdt) July 6, 2023

Freebox TV c’est 220 chaînes accessibles gratuitement. Er parfois en s’y perdant, des abonnés tombent nez à nez avec ce qu’il ne pensait plus possible à la télévision. Lancée en 2019 sur le canal 944, ASTV, la Télévision Locale de Grande-Synthe, dans le département du Nord, en région Hauts-de-France, existe depuis plus de 30 ans. Son ambition est de proposer des informations que les téléspectateurs ne trouvent pas ailleurs, effectivement.

Quand tu zappes dans les profondeurs de la freebox pic.twitter.com/ekZftF8W4a — Vélo du Marais (@Velodumarais) July 8, 2023

Orange qui couve le Tour de France, c’est quand la définition même de la performance technique !

52 millions de connexions mobile

+66 To de trafic data

+590 communes couvertes

+190 pays connectés

= 100% d’émotions partagées grâce à l’engagement et l’expertise des équipes @Orange sur @LeTour #TDF2023 pic.twitter.com/Y8MObg36EO — Philippe Duhot (@PhilippeDuhot) July 8, 2023

Inaugurée le 4 juillet, The Sphere est la nouvelle attraction XXL de Las Vegas. Il s’agit d’une salle de concert en forme de boule géante de 112 mètres de haut et 156 mètres de large recouverte de panneaux LED d’une superficie totale de 54 000 m2. Incroyable.

Une autre sorte vidéo avec divers exemples : pic.twitter.com/fdMpT6LUS4 — Norédine Benazdia (@Benazdia) July 6, 2023

Incroyable à condition que Windows ne plante pas !

Bill Gates ruined the Las Vegas sphere 🤣 pic.twitter.com/RVK13Gpm6l — DogeDesigner (@cb_doge) July 8, 2023

