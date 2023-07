Starlink fait tomber le prix de son abonnement internet au niveau de la Freebox Pop pour rivaliser avec les opérateurs français

Marre d’attendre la fibre ? L’offre “Plug and play” satellitaire de Starlink est désormais affichée au prix de la Freebox Pop. Les nouveaux abonnés bénéficient également d’une réduction importante sur les équipements.

Starlink, l’offre Internet par satellite d’Elon Musk, fondateur Space X et Tesla, devient nettement plus attractive en France après un lancement en mai 2021. Si l’ambition du nouveau patron de Twitter est de couvrir le monde entier avec sa solution Internet satellitaire unique à haut débit, de nombreux utilisateurs sont rebutés par le prix. Mais l’ère du premium semble déjà révolue, l’opportunité était bien trop belle pour séduire les malheureux de la fibre et même les autres.

En l’espace d’un an, la grille tarifaire a littéralement changé, faisant de Starlink une alternative aux offres des opérateurs filaires comme Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom. En effet, le prix de l’abonnement est passé de 99€ au lancement, à 50€ l’année dernière. Depuis le 7 juillet, celui-ci bénéficie d’une nouvelle baisse de 20%, à 40€/mois “indéfiniment” et sans engagement, soit au prix de la Freebox Pop à partir de la seconde année. La Livebox fibre “d’entrée de gamme” d’Orange est quant à elle plus onéreuse.

Cette baisse de 60% du prix de l’abonnement en 12 mois en France n’est pas anodine, elle intervient à l’heure les opérateurs nationaux augmentent leurs tarifs sous couvert de l’inflation et des investissements massifs dans les réseaux, notamment la 5G.

Et ce n’est pas tout puisque le prix du matériel de Starlink nécessaire à la connexion est affiché jusqu’au 31 juillet à 199€ au lieu de 499€. Ce kit comprend tout le nécessaire pour vous permettre de vous connecter sur Internet en quelques minutes, comme la parabole, le routeur Wi-Fi et les câbles.

Le service haut débit et à faible latence de Starlink est rendu possible grâce à la plus grande constellation du monde de satellites en orbite basse autour de la Terre. Les abonnés peuvent profiter d’un débit descendant de 50 à 500 Mbit/s sans limitation de la consommation de données et d’une latence de 20 à 40 ms contre plus de 600 ms pour les satellites traditionnels. Idéal dans les zones rurales ou isolées mais aussi partout ailleurs. C’est aujourd’hui une solution concurrente à la fibre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox