Clin d’oeil : il poste très peu mais Xavier Niel se classe dans le top 30 des influenceurs tech français à suivre sur Twitter

Avec seulement 68 tweets postés depuis 2011 sur l’oiseau bleu , Xavier Niel fait partie des 30 influenceurs technologiques en France sur Twitter selon Sifted, un média tech paneuropéen.

Lancé début 2019 par le Financial Times et des investisseurs, Sifted est “est un nouveau média consacré à la tech avec les mêmes standards d’exigence que le ’FT’, a assuré le directeur de l’innovation du célèbre quotidien britannique en marge du lancement de ce nouveau support. Aujourd’hui, Sifted lève le voile sur la liste des comptes Twitter incontournables hors de France, pour en savoir plus sur la technologie et les startups de l’écosystème français. Oui mais on se pose des questions.

Peu présent voire inexistant sur Twitter, Xavier Niel et ses 68 tweets depuis décembre 2011 et son fameux “the Rocket is on the launch pad”, apparaît dans la liste des 30 influenceurs techno français. Sifted se justifie par : ” Xavier Niel a utilisé Twitter pour annoncer le lancement de Free Mobile il y a quelques années. Il n’a pas un usage intensif, mais publiera un message occasionnel sur les télécommunications ou les startups. Tweets principalement en anglais.” Comme les premiers débits 5G de son opérateur Monaco Telecom et de Eir en Irlande dont Iliad et sa holding NJJ sont propriétaires ou encore un petit mot sur le lancement de la Freebox Delta et de la “Rivoluzione Iliad” et l’inauguration de Station F. Bien maigre, Xavier Niel préfère en tout cas répondre à 1000 mails par jour !

Sinon, parmi les autres influenceurs, on retrouve plus logiquement Octave Klaba, fondateur d’OVH très présent sur les réseaux sociaux mais aussi Jean de La Rochebrochard associé de Xavier Niel chez Kima Ventures, Frédéric Mazzella (BlaClaCar), Marc Simoncini (Meetic), Thierry Breton (Commission européenne) ou encore Roxanne Varza (Station F).