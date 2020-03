iMessage : Apple prépare quelques améliorations pour son service de messagerie

En interne, Apple teste de nouvelles fonctionnalités au sein de son service de messagerie iMessage. Voici un petit aperçu, en attendant leur disponibilité.

Le site MacRumors a en effet glané quelques informations au sujet de nouveautés et améliorations sur lesquelles planche Apple dans le cadre de tests en interne et dont pourrait profiter le service de messagerie iMessage. Peut-être avec iOS 14, la prochaine version du système d’exploitation d’Apple pour les smartphones attendue plus tard dans l’année.

Il y a tout d’abord la possibilité de supprimer un message en cas de fautes de frappe ou de mauvais destinataire. L’expéditeur et le destinataire seraient alors prévenus qu’un message a été supprimé dans la conversation. À voir ensuite le délai laissé pour se rétracter.

Il y a ensuite la possibilité de mentionner un contact dans une conversation de groupe assez bondée, comme cela se fait sur Twitter avec le @nom_utilisateur. Le @ permet de faire apparaître la liste des contacts suggérés. On peut ainsi bloquer les notifications d’une conversation de groupe et n’être alerté qu’en cas de mention directe.

Il est par ailleurs question de savoir quand quelqu’un est en train d’écrire dans un groupe (comme dans une conversation à deux) ou de marquer un message comme non lu après l’avoir lu.

Source : MacRumors