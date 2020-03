Usages du smartphone : la Fédération Française des Télécoms publie un guide pour préserver sa santé

La Fédération Française des Télécoms, qui regroupe les grands opérateurs télécoms français à l’exception de Free, vient de publier un guide à destination des utilisateurs de smartphones.

Il s’agit de distiller quelques précautions d’usage concernant cet appareil que l’on retrouve dans toutes les poches et qui suscite quelques inquiétudes concernant la santé.

À ceux qui s’inquiètent concernant l’exposition aux ondes, la FFT recommande ainsi l’usage des kits mains libres, en particulier pour les utilisateurs intensifs et les femmes enceintes, avec un niveau d’exposition qui peut être grandement réduit. La FFT invite également à téléphoner de préférence dans des zones où la couverture réseau est bonne, car le mobile émettra plus faiblement et l’exposition aux ondes diminuera. La FFT suggère par ailleurs une utilisation modérée chez les enfants et adolescents, en raison d’un organisme encore en cours de développement. La FFT propose enfin de privilégier le SMS ou l’e-mail par rapport à l’appel téléphonique, car la nécessité de voir l’écran éloigne la tête de l’appareil.

D’autres conseils viennent compléter cette liste comme ne pas utiliser un smartphone branché au secteur dans un environnement humide, ne pas utiliser le smartphone au volant, garder le smartphone éloigné d’au moins 15 centimètres des implants électroniques type neuro-stimulateur, pacemaker ou pompe à insuline et ne pas écouter la musique à volume durant une longue période avec son smartphone. La FFT rappelle également qu’il faut respecter les restrictions d’usage spécifiques à certains environnements comme les avions, hôpitaux ou stations-service.

Pour ceux que cela intéresse, le guide est disponible sur le site de la FFT, avec en plus la possibilité d’une lecture audio.