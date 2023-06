Bouygues Telecom augmente considérablement le débit sur sa Bbox d’entrée de gamme

Selon plusieurs remontées d’abonnés, l’offre Bbox Fit de Bouygues Telecom passe de 400 Mbits/s à 1 Gbit/s en débit descendant. En attendant une officialisation de l’opérateur.

La Bbox Fit passe à 1 Gb/s. Un an après avoir revu à la hausse les débits max de sa box d’entrée de gamme (débit de 400 Mbits/s symétrique), l’opérateur récidive même si pour l’heure il n’a rien officialisé, en atteste la présentation de son offre sur son site restée inchangée. Selon la fibre.info et plusieurs abonnés, Bouygues Telecom a commencé à procéder depuis avril à une augmentation des débits descendants, lesquels peuvent désormais atteindre 1 Gbit/s via une connexion en Ethernet puisque le WiFi 5 intégré, ne permet pas ces vitesses.

L’offre Bbox Fit est affiché à 17,99€/mois la première année puis 31,99€/mois avec un engagement d’un an. Du côté de la concurrence, les box d’entrée de gamme de SFR et celle de Red by SFR proposent actuellement des débits de 500 Mbits/s en download et upload contre 1 Gbit/s auparavant (l’option Débit Plus était offeret). Du côté de Sosh, il faudra se contenter de 300 Mbits/s symétrique. Chez Free, dans la même gamme de prix, la Freebox mini 4K affichait 1 Gbit/s de débit descendant mais elle n’est plus disponible dans les offres du FAI depuis novembre 2022.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox