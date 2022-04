Bouygues Telecom revoit ses offres fixes : hausse des débits et des prix, WiFi 6E, nouveau décodeur,…

Bouygues Telecom lance, comme chaque année, sa nouvelle collection d’offres fixe de printemps 2022.

Elle était attendue, c’est désormais fait : Bouygues Telecom propose désormais dans tous ses canaux de vente la Bbox Fibre WiFi 6E au sein de son offre premium baptisée “Ultym” dès ce 25 avril 2022. Après une première apparition en début d’année, la nouvelle version de son server intégrant donc la bande 6GHz permettant l’accès à cette nouvelle norme sans-fil est désormais accessible pour tous les nouveaux abonnés optant pour l’abonnement haut de gamme de l’opérateur. L’opérateur ne s’arrête cependant pas là et vient proposer d’autres nouveautés et modifications à ses offres fixes.

La première, la plus notable est une hausse des débits générale, notamment sur l’offre premium de l’opérateur. Les abonnés fibre Ultym pourront ainsi accéder à jusqu’à 2Gbps (contre 1Gbps à son lancement) en débit descendant et 900 Mb/s en débit montant. La Bbox fit pour sa part propose désormais 400 Mbps symétriques et la Bbox Must quant à elle atteint 1Gbps et 700 Mbps en débit montant.

La Bbox Ultym recèle encore quelques nouveautés. En effet, l’opérateur avait présenté récemment un tout nouveau décodeur 4K, proposant notamment la connectivité en WiFi mais aussi d’autres fonctionnalités comme Chromecast, un enregistreur TV dans le cloud ou encore la vocalisation intégrée de son interface. Ce dernier était jusqu’à présent uniquement proposé aux abonnés fibre de l’offre Ultym, son accès est désormais étendu aux abonnés ADSL de l’opérateur.

Côté tarifs, on note une hausse de 1€ sur les offres Fit (30.99€/mois contre 29.99€/mois) et Must (40.99€/mois contre 39.99€/mois) et de trois euros pour l’offre Bbox Ultym qui était auparavant proposée pour 46.99€/mois après période promotionnelle et est dorénavant proposée à 49.99€/mois. Si la Bbox Ultym était jusqu’à présent la seule offre premium des opérateurs à ne pas flirter avec les 50€ par mois, elle devient ainsi une réelle concurrente à la toute récente Livebox Max, seule offre concurrente compatible WiFi 6E et proposant des débits sensiblement identiques, mais aussi avec la Freebox Delta et la Box 8 de SFR, toutes deux proposées dans cette gamme de prix.

L’opérateur a également intégré une nouveauté pour ses offres avec téléviseur connecté. Les abonnés Bbox Smart TV peuvent en effet bénéficier de l’option Multi B.tv+. Proposée à 6.99€/mois, elle permet grâce à un chromecast Google TV vendu 29.99€/mois (contre 69.99€/mois), d’installer l’application B.tv+ sur un second téléviseur. Une solution de multi-tv sans décodeur en somme, qui laisse accès à toute les chaînes incluses dans les offres Bouygues Telecom.