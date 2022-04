Free déploie une nouvelle mise à jour d’Oqee sur Smart TV Samsung, iPhone, iPad et Apple TV avec plusieurs nouveautés

Des nouveautés, des améliorations et quelques correctifs au programme pour ces diverses nouvelles versions d’Oqee.

Trois mises à jour d’affilée aujourd’hui. Les abonnés Freebox utilisant Oqee sur Smart TV Samsung peuvent désormais plusieurs changements sur leur application dans une nouvelle version 1.0.140-5. Cette dernière apporte en effet une nouvelle compatibilité avec les modèles Samsung commercialisés en 2022, mais aussi un nouveau design du lecteur vidéo et la possibilité d’annuler un enregistrement depuis la recherche. Les développeurs indiquent également avoir intégré une nouvelle ligne sur l’interface : “Les plus vus sur Oqee” pour retrouver les programmes les plus populaires. Un problème causant un écran noir au démarrage a également été corrigé.

Pour les utilisateurs d’appareils Apple, une nouvelle version est également déployée sur Apple TV mais également sur iPhone et iPad. Estampillée 1.7.0, cette mise à jour diffère cependant selon les terminaux. Sur Apple TV par exemple, elle n’apporte qu’une amélioration permettant d’afficher les programmes en replay sous forme de grille. Le changement est un peu plus important sur les appareils mobiles :

La liste des chaînes est désormais située directement dans l’onglet “En direct” pour un accès plus facile

Un champ de recherche a été ajouté pour trouver plus rapidement une chaîne dans la liste

Les programmes en replay peuvent être affichés sous forme de grille

Corrections

Les commandes de lecture restent disponibles dans le Centre de Contrôle pendant l’utilisation du PiP

La lecture se poursuit comme attendu en rouvrant l’app après une longue session AirPlay ou PiP

Pour rappel : les abonnés Freebox Delta, Pop et Révolution ont accès à l’interface de Free sur l’intégralité des supports. Pour les abonnés Freebox mini 4K, seul l’accès à Oqee sur Apple TV et Smart TV Samsung est inclus d’office, pour y accéder sur Android TV et mobile, il faudra impérativement avoir souscrit une option multi-TV avec player Pop ou Apple TV. Quant aux abonnés Freebox One et Crystal, il est uniquement possible de profiter d’Oqee sur Apple TV et Samsung TV. L’opérateur précise également que la compatibilité avec Apple TV est valable que vous ayez acheté l’appareil chez Free ou non.