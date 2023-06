Fausse convocation judiciaire : plusieurs réseaux d’arnaqueurs interpellés après des conséquences dramatiques

La police et la gendarmerie ont réussi à interpeller 19 personnes impliquées dans une arnaque ayant causé 6 suicides et entraînés au moins 3.3 millions d’euros de préjudice.

C’est une des arnaques les plus fréquentes d’après cybermalveillance.gouv, un mail est envoyé vous accusant de consulter du contenu pédopornographique et qu’une enquête vous cible. L’arnaque a l’air crédible, usurpant l’identité de fonctionnaires hauts gradés de police et veut vous faire payer une amende fictive pour faire abandonner les poursuites.

Une longue enquête de la police judiciaire de l’OCLCTIC, (Office central de lutte contre la cybercriminalité), des gendarmes de la section de recherches de Versailles, de la Brigade de recherches de Nice et du CyberGend a été lancée et a abouti la semaine dernière après 2 ans. Ce sont 19 individus qui ont été interpellés.

Des personnes présentes en France et en Belgique, tombées à cause du blanchiment de l’argent de ces arnaques. Les prévenus risquent jusqu’à 10 ans de prison, l’arnaque ayant eu lieu dans toute l’Europe à travers plusieurs réseaux. Le préjudice financier minimum est estimé à plus de 3.3 millions d’euros et des pertes humaines sont même à déplorer.

6 enquêtes ont été ouvertes après le suicide de personnes victimes de ces arnaques, “on est sur des victimes assez âgées qui ont plus de 60 ans, pour qui la technologie reste quelque chose qui est difficile à appréhender. Des personnes qui vont faire une confusion entre des contenus érotiques, pornographiques et des contenus qui relèvent de la pédocriminalité. Si l’on rajoute à cela, la forte charge émotionnelle de recevoir un mail avec un logo de la police, de la gendarmerie ou d’Europol : c’est complétement la panique“, explique le commissaire Christophe Durand. L’un d’entre eux s’est ôté la vie après avoir payé deux fois, avec un premier versement de 5 978€ puis 7480€.

Source : RTL

