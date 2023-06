Abonnés Orange : c’est parti pour 40 chaînes offertes

Comme prévu, l’opérateur historique offre dès aujourd’hui et jusqu’au 4 juillet prochain son bouquet TV famille à tous ses abonnés Livebox et boîte Sosh équipés d’un décodeur.

Si des envies de découvertes vous prennent, un grand lot de chaîne est offert pour les abonnés disposant de la TV d’Orange. Jusqu’au 4 juillet prochain, le bouquet Famille est mis en clair sur les décodeurs de l’opérateur historique. Une bonne affaire puisque le bouquet est habituellement facturé à 13.99€/mois.

Au total, celui-ci comprend une quarantaine de chaînes TV, de quoi avoir l’embarras du choix en matière de cinéma, séries, contenus jeunesse, culture, sport et musique. On y trouve notamment, Game One, AB1, Science & Vie TV, Téva, Paris Première, Paramount Channel, Comedy Central, Boomerang, Marmiton TV, Toute l’Histoire, Mangas, Tech&Co, MCM, M6 Music, Mezzo ou encore Automoto la chaîne, Cartoonito, Boomerang, Canal J, Nickolodeon, Kitchen Mania, Explore, Cime District, RTL9, Animaux, Golf Channel, Mangas, et my Zen TV.

Seules les chaînes sont accessibles gratuitement pendant une semaine, les différents services de replay associés ne seront pas mis en clair.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox