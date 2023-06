15 ans après son arrivée tardive sur le fixe, Bouygues performe avec ses box et prévoit de doubler ses abonnements fibre

Boosté par sa bonne dynamique commerciale, Bouygues Telecom prévoit de doubler son parc de clients fibre en l’espace de 3 ans.

Il fait figure de vrai challenger aujourd’hui sur le marché des box grand public, n’hésitant plus à innover pour se hisser au niveau des meilleurs et faire oublier son lancement très tarif sur le fixe en 2008. Ce retard est aujourd’hui le plus perceptible dans l’analyse de son parc de clients, s’il compte moins d’abonnés que les autres avec 4,7 millions de box en circulation sur le fixe dont 3,1 millions sur la fibre. A titre de comparaison, Free, premier opérateur alternatif, dispose de 7,2 millions d’abonnés sur le fixe dont 4,8 millions sur la fibre.

Pour Bouygues Telecom, le passage à la fibre doit lui permettre “de prendre des positions plus fortes que celles que nous occupions historiquement sur les box ADSL, un marché sur lequel nous sommes arrivés en dernier, à partir de 2008. D’ici à 2026, notre plan stratégique prévoit de capter 3 millions de clients fibre supplémentaires, alors que nous en avions 1,5 million début 2021. Et nous sommes totalement dans cette trajectoire puisque, à la fin du premier trimestre 2023, notre parc comptait 3,1 millions de clients fibre, sur nos 31 millions de prises déployées en France”, a annoncé son directeur Benoît Torloting dans une interview accordée à Capital (numéro de juillet).

Les motifs de satisfactions sont aujourd’hui multiples, l’opérateur recrute près de 200 000 nouveaux abonnés fibre chaque trimestre, se classant à chaque fois derrière le leader Orange et son poursuivant Free. Les migrations fonctionnent à merveille également, “les clients «fibrés» pèsent même les deux tiers de notre parc fixe total grand public. C’est un pourcentage sensiblement plus élevé que chez l’opérateur leader français, et supérieur à la moyenne du marché, qui se situe sous les 60%”, se félicite le directeur général.

Sur le fixe, Bouygues performe également en s’adjugeant régulièrement la place de meilleur recruteur sur un trimestre même si sur toute l’année 2022, c’est Free qui l’a emporté sur le segment. “Nous avons d’ailleurs affiché pour ce même premier trimestre la plus forte croissance nette de parc fixe, box ADSL incluses”, précise l’intéressé.

Pour séduire comme il le fait, Bouygues Telecom n’y va pas par quatre chemins: “Nous avons développé un réseau dense et de qualité, et beaucoup innové : nous avons par exemple conçu la première box verticale, dont les antennes, placées en partie haute, rayonnent mieux, et avec moins d’interférences. Nous avons aussi été le premier opérateur à proposer, dès 2020, la technologie Wi-Fi 6. Et nous sommes toujours les seuls à avoir dématérialisé la box télé, grâce à une appli préinstallée dans les téléviseurs Samsung. Le baromètre indépendant nPerf, basé sur l’analyse des données de centaines de milliers d’abonnés en France, nous place numéro 1, pour la deuxième année consécutive, en matière de qualité du Wi-Fi de bout en bout. Nous sommes en tête sur le score global, mais aussi sur tous les indicateurs, comme les débits ascendants ou descendants”. Pourvu que cela dure.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox