Emmanuel Macron envisage une taxe sur le streaming musical

Si aucune solution n’est trouvée par la filière concernant de nouvelles sources de financement de l’industrie musicale, une taxe sur les revenus du streaming serait envisageable, a annoncé mercredi le Président de la République.

Une solution pour soutenir le secteur de la musique. L’Élysée affirmait hier, en marge de la Fête de la musique, avoir demandé à la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak de réunir “sans délai l’ensemble de la filière” pour trouver de nouvelles manières de financer l’industrie musicale française, avec pour date limite des négociations le 30 septembre prochain.

Si aucun terrain d’entente n’est trouvé, « le gouvernement se réservera la possibilité de saisir le Parlement d’une contribution obligatoire des plateformes de streaming ». Une solution s’appuyant sur le rapport du sénateur Julien Bargeton, qui préconise une taxe de 1.75% sur les revenus du streaming musical, payant ou gratuit et financé par la publicité. Cette mesure entend répondre à un besoin de « préserver la souveraineté culturelle française » et d’assurer « une juste rémunération des artistes et des créateurs ».

Le sujet avait déjà fait débat en automne dernier, alors qu’une contribution obligatoire de 1.5% des revenus des abonnements payants sur les plateformes était envisagée pour aider le Centre national de la musique à soutenir la création française. Un projet alors porté par des députés de la gauche Nupes à travers des amendements finalement rejetés. Si des organismes de l’industrie s’étaient dits favorables à cette idée, le Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP) et des artistes comme le rappeur Niska s’étaient opposés à l’idée.

Source : BFMTV

