Spotify lance une nouvelle interface sur Windows

Une vraie refonte pour l’application du géant de streaming est en cours de déploiement. Pour une interface plus esthétique et plus simple à utiliser.

Des changements notables et des bonnes nouvelles. Spotify commence à proposer une nouvelle interface sur Windows et les changeemtns sont assez nombreux.

Si le coeur principal, où vous pouvez trouver vos chansons et podcasts recommandés, un changement graphique des rubriques “bibliothèque” et “lecture en cours” est au programme avec plus d’ergonomie.

Votre bibliothèque musicale va en effet être fixée à la partie gauche de la fenêtre, permettant un accès rapide à vos contenus, de quoi proposer une vue d’ensemble pour changer de playlist par exemple. Autre bon point, vous pouvez la redimensionner facilement pour qu’elle occupe une part plus ou moins importante de votre écran. «Vous pourrez déplacer et épingler les listes de lecture dans la bibliothèque ainsi que déposer des chansons dans les listes de lecture modifiables » précise le géant du streaming.

Sur le côté droit de l’application, vous trouverez la vue Lecture en cours, qui affiche la chanson ou le podcast en cours que vous écoutez. Vous pouvez même trouver plus d’informations sur la chanson et l’artiste ici, ainsi que des informations sur les dates de tournée et le merchandising , ce qui facilite la connexion avec vos artistes préférés et en découvre plus à leur sujet. Pour certains podcasts, vous pouvez même suivre les transcriptions pendant que vous écoutez. La encore, elle peut être plus ou moins grande selon votre préférence.

Le flux d’activité des amis est toujours accessible via l’icône “amis” à côté de votre photo de profil dans le coin supérieur droit de la zone de contenu principale.

