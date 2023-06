Les internautes se lâchent sur les réseaux : la télécommande tactile de la Freebox Delta gonfle et effraie, ne dites pas à Xavier Niel que Free est surcoté

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Au lancement de la Freebox Delta fin 2018, Free proposait deux télécommandes pour accompagner le player Free Devialet. Une classique ” Soft touch” et une autre pour le moins innovante. Les 70 000 premiers inscrits avaient en outre droit à une télécommande tactile avec recharge par induction, interface tactile et affichage contextuel. Plus de 5 ans plus tard, celle-ci commence à inquiéter. Celle d’un Freenaute n’est plus utilisable, sa batterie a gonflé. Son propriétaire a peur qu’elle s’enflamme.

La batterie a gonflé, pas rassuré d’avoir ça chez moi. Ca va finir dans la baignoire le temps de m’en débarrasser proprement pour éviter tout incendie. Fait chier je l’aimais bien ma télécommande tactile Freebox Delta, je sais même pas où est la télécommande standard 😭 pic.twitter.com/M9v7Fii8WP — Bidule (@Bidule45) June 19, 2023

Ce phishing par sms a visé de nombreux utilisateurs lors de la Fête des Mères. Mais en y regardant de plus près. Casser son téléphone n’induit pas un changement de numéro.

Fishing à l’instant en SMS pic.twitter.com/bv6xFU9B1p — DocArnica (@DocArnica) June 16, 2023

Si le webmail de Free plante régulièrement, la boîte mail de SFR semble quelques soucis de sécurité. Comment se faire pirater avec un mot de passe de 33 caractères ? Il faudra poser la question à l’opérateur.

Ma vieille boite mail @SFR qui se fait pirater alors que j'ai mis mon mot de passe le plus incraquable (33 caractères + chiffres + caractères speciaux quand même ! ) et qu'en prime j'ai un VPN

Franchement chapeau bas sur la sécurité ! — Urbanisticus (@urbanisticus) June 19, 2023

Quand Xavier Niel se remémore sur Twitter avoir volé au secours l’été dernier du streamer et YouTuber Terracid en lui apportant la fibre, un internaute s’est permis en réaction une petite pique : “Surcoté Free”. Toujours aussi cocasse, le fondateur de l’opérateur lui a alors répondu : “Et ce ratio il est surcoté ?”. Le Twittos doit aujourd’hui s’avouer vaincu.

L’éternelle question, on vous aide. L’appellation officielle est “adaptateur secteur”.

Vous appelez ça comment svp ? J’ai un débat pcq ma pote appelle ça « tête » et je trouve ça lunaire pic.twitter.com/FfNsOTrfIL — syl🦥 (@syylllia) June 15, 2023

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox