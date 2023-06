Menacés de blocage, Pornhub et Youporn envisagent de se retirer de France

Le 7 juillet prochain, la justice pourrait décider de faire bloquer les plateformes du géant Mindgeek, comprenant Youporn et Pornhub, sur le territoire français pour non-vérification de l’âge des visiteurs.

Si la justice veut sanctionner, les sites parmi les plus populaires proposant du contenu pornographique pourraient ainsi quitter le marché français. Depuis 2020, une bataille fait rage entre l’Arcom et les plateformes pornographiques du fait d’une nouvelle loi imposant une solution de vérification d’âge plus aboutie que le simple bouton “j’ai 18 ans”.

Alors que la menace de la justice française de bloquer ces sites se fait de plus en plus précise avec un jugement prévu le mois prochain, Mindgeek, propriétaire de plusieurs plateformes visées, n’exclut pas de les retirer tout simplement du marché français. L’avocat du groupe assure cependant que “”dans toutes les juridictions où nous opérons, nous respectons la loi“, mais rappelle que dans l’Utah aux États Unis où les sites ont du fermer, “l’utilisation des VPN (des logiciels pour changer l’origine de sa connexion) a explosé“. En effet, les blocages qui seraient mis en place en France peuvent finalement être assez facilement contournés.

Selon lui, une vérification d’identité directement sur les smartphones serait la seule solution efficace et “pourrait être mise en place demain” à condition d’un accord entre l’industrie, les fabricants de téléphone et les régulateurs. Il affirme par ailleurs être prêt à rencontrer le ministre du Numérique.

Source : AFP via BFMTV

