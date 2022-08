Clin d’oeil : Xavier Niel adopte son titre de “meilleur de tous les temps” décerné par un YouTuber

Xavier Niel part à la rescousse d’un streamer/YouTuber et ça dérape un peu.

Tout partait d’un problème pourtant si anodin. Le streamer et YouTuber Terracid, connu sur internet pour son activité en duo avec Laink notamment, s’est plaint de ne pas avoir la fibre dans son logement. Comme c’est souvent le cas, dans un appel désespéré, il mentionne le compte de Xavier Niel pour lui demander de l’aide, dans un ton décalé. Si cela ne débouche pas toujours sur une solution heureuse, il semble que cette fois, cela ait marché.

Après cet appel au secours le 12 août, le vidéaste a finalement été contacté par Xavier Niel directement, d’abord par mail puis par SMS, avec des réponses assez brèves et concises.

L'incroyable Histoire de Terracid et Xavier Niel 👨‍💻 Partie 1/3 🐦 pic.twitter.com/aJ99nnxL6J — Wankil Studio 🍌 (@WankilStudio) August 18, 2022

Quelques jours passent et quelqu’un finit par sonner à la porte de Terracid. Il s’agissait bien d’une équipe de techniciens Free venus installer la fibre dans son immeuble. Le YouTuber a finalement obtenu sa tant désirée connexion à la fibre optique moins d’une semaine après son tweet initial. La fibre était en effet plutôt nécessaire lorsque l’on sait que son activité consiste à diffuser du contenu en direct ou uploader des vidéos. De quoi être ému, sans oublier de tacler au passage les concurrents ayant refusé de tirer la fibre chez lui.

LES GROS LIVES SANS CRASH !!!! DES HEURES DE FUN ILLIMITÉES !!! J'VAIS POUVOIR PRENDRE LE CONTROLE PARSEC DE LAINK ET ETRE UNE MERDE SUR LES JEUX !!! — Terracid (@terracid) August 19, 2022

Terracid a donc félicité la réactivité de Xavier Niel et des équipes de Free bien sûr, le qualifiant de “giga GOAT” (“Greatest Of All Times”, ou meilleur de tous les temps). Il semble que Xavier Niel ait été plutôt flatté du compliment et a décidé de le montrer au monde, ou du moins à Twitter. En effet, le chef d’entreprise ayant créé Iliad, l’école 42, soutenu de nombreuses entreprises affiche désormais ce badge d’honneur en tant qu’unique caractéristique de présentation sur le réseau social.

