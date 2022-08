Après une défaite en justice, ils sabotent le réseau d’Orange, Free, Bouygues et SFR

Soupçonnée d’avoir tué les vaches d’un élevage, l’antenne a été directement coupée après une décision du Conseil d’État d’annuler sa désactivation.

La réaction ne s’est pas faite attendre. Mercredi dernier, le Conseil d’État a annulé une décision du tribunal de Clermont-Ferrand visant à désactiver une antenne sur laquelle opèrent les quatre opérateurs. La raison derrière cette discorde est la crainte d’un agriculteur, estimant que cette antenne a un impact drastique sur son troupeau, jugeant l’installation responsable de la mort d’une quarantaine d’animaux et d’une baisse de production de lait importante.

La décision en faveur des opérateurs n’a pas vraiment été acceptée par le plaignant. Ainsi, jeudi matin, l’éleveur Frédéric Salgues a coupé le disjoncteur de l’antenne située à Mazeyrat d’Allier, dans la Haute Loire, avant de le cacher sous une pile de pneu pour rendre plus difficile sa remise en route. Une action soutenue par plusieurs dizaines de personnes, dont le maire du village et qui a pour but annoncé de vérifier si l’état des vaches s’améliorent lorsque l’antenne est désactivée.

“Un quart d’heure après qu’on a coupé le courant, des journalistes et des représentants de la fédération agricole ont pu constater que les vaches avaient toutes la tête levée et se sont remises à boire. Ce n’est quand même pas compliqué à prouver. On a juste coupé l’alimentation, on n’a rien changé d’autre. Il y avait quatre-vingts personnes sur place qui ont pu constater la différence. Les hirondelles aussi sont revenues” affirme l’éleveur au Figaro.

Source : Le Figaro et AFP

