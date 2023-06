Le bus Free repart sur les routes françaises à votre rencontre

Le bus-boutique de Free reprend du service dès aujourd’hui pour sillonner les routes de la région Occitanie. Pendant 5 jours, il s’arrête à Cahors dans le Lot.

Lancé durant l’été dernier 2021 aux quatre coins de la Bretagne, le bus- boutique itinérante de Free, permet de découvrir et souscrire simplement aux offres mobile et Freebox de Free. A son bord, des conseillers sont là pour accompagner les prospects sans rendez-vous, de 10h à 18h et du mardi au samedi.

Pour les intéressés, le bus Free est dès à présent de retour sur les routes de France. Pour le faire savoir l’opérateur met à contribution son compte Twitter régional, @Free_Occitanie, pour permettre aux habitants de suivre le déroulé de la tournée. Du 20 au 24 juin, l’opérateur marquera un arrêt devant le Carrefour de Cahors dans le Lot, route de Toulouse. Le but de l’opération est également d’accompagner le passage à la fibre, l’opérateur visant les nouvelles zones connectées.

“Le bus Free offre une surface de conseil et de vente confortable de près de 20 m², avec un espace attente, un espace souscription et un espace pour découvrir la Freebox Pop et la Freebox Delta. Il reproduit à l’identique le design et l’aménagement d’une boutique classique et les visiteurs pourront y bénéficier des mêmes services : vente, conseil, relation abonné et souscription « en moins de 3 minutes » aux offres Fixe et Mobile. Le bus comprend même, dans la lignée des engagements pour le climat pris par le Groupe iliad, une boîte de collecte pour les mobiles usagés. Enfin, la prise de RDV sera possible via le site internet “, détaille l’opérateur.