Free lance encore une nouvelle vente privée avec une surprise

Les offres promotionnelles Free Mobile cartonnent sur Veepee. L’opérateur l’a bien compris et lancera demain une nouvelle vente privée.

Jamais deux sans trois. Victime de son succès, la dernière offre promotionnelle de Free Mobile sur Veepee a pris fin plus tôt que prévu ce week-end. L’opérateur ne souhaite cependant pas s’arrêter là et lancera demain à 19h une nouvelle vente privée sur le mobile avec une surprise. Il s’agira une fois de plus du forfait 100 Go, proposé au tarif standard ou à 9,99€/mois pendant un an selon le smartphone offert. Le tout avec un engagement de 24 mois.

Pour rappel, une vente privée Freebox Révolution avec TV by Canal à 9,99€/mois pendant un an est toujours en cours, au moins jusqu’au 5 mars.