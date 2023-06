Orange permet à ses abonnés de tester leur Livebox sur des bornes et de changer leur carte SIM

Le saviez-vous ? Depuis 2018, Orange permet à ses abonnés de tester leur Livebox et décodeur TV sur des bornes disponibles en boutique ainsi que le retrait de carte SIM.

Gagnez du temps en boutique. En effet, depuis plusieurs années, l’opérateur historique vous propose de tester vous-même votre matériel sur des bornes interactives. Le processus est simple, il suffit de ramener le matériel que vous souhaitez tester et de le brancher à la borne. Renseignez ensuite votre numéro de téléphone ce qui lancera un diagnostic complet. Le test dure entre 10 et 15 minutes et vous obtiendrez à la fin un ticket vous résumant le résultat du test.

Ces bornes permettent donc un gain de temps pour l’abonné ainsi que pour les conseillers. Si le diagnostic donne un résultat indiquant que le matériel est fonctionnel, ce dernier pourra ensuite se pencher sur une autre origine de la panne. Pour Orange, ces bornes représentent également un gain financier. Pour l’opérateur, les échanges de box représentent un coût important et grâce aux bornes ce dernier s’est rendu compte que deux tiers des box testées sur les bornes sont en réalité totalement fonctionnelles.

Une nouvelle carte en un rien de temps

Mais ce n’est pas tout, en 2020, Orange a ajouté la possibilité de changer une carte SIM depuis ces mêmes bornes. Si vous possédez un forfait Orange et que votre carte SIM est trop ancienne et dans un mauvais format, si elle est défectueuse ou encore si vous l’avez perdue ces bornes vous seront utiles. Il suffit de se rendre sur votre espace client ou de faire la demande auprès du service client, d’indiquer la raison du changement, de sélectionner le retrait en borne et de se rendre dans la boutique la plus proche.

À titre de comparaison, depuis 2014, Free a mis en place des bornes interactives permettant la souscription d’un forfait, le changement de carte SIM ainsi que le paiement d’une facture. Depuis 2019, ces mêmes bornes permettent de souscrire à un abonnement Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox