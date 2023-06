La VoWIFI semble se préparer chez Free Mobile à La Réunion

Une nouvelle fusée technologique se prépare pour les Freenautes de La Réunion.

Comme chaque année, la prochaine version d’iOS, iOS 17, est attendue avec impatience par les utilisateurs d’iPhone à travers le monde. Une des fonctionnalités qui pourrait susciter particulièrement l’intérêt des Réunionnais, est l’apparition soudaine de la technologie VoWIFI (Voice over WiFi) pour les détenteurs d’une SIM Free Réunion.

Bien que ce service ne fonctionne pas encore dans l’état, l’option a fait son apparition dans les réglages du téléphone. Actuellement, seul Orange Réunion propose la VoWIFI sur l’île intense, mais cette annonce laisse présager de nouveaux horizons pour les utilisateurs de Free Réunion.

Pour rappel, La VoWIFI permet aux utilisateurs d’effectuer des appels téléphoniques via une connexion WiFi publique ou domestique, offrant ainsi une meilleure qualité d’appel et une couverture étendue dans les zones où le signal cellulaire est faible. Un point positif à La Réunion, vu que l’opérateur ne bénéficie pas d’accord d’itinérance et que la couverture à l’intérieur des bâtiments n’est pas parfaite sur l’ensemble du département.

Bien que le service ne soit pas encore opérationnel dans cette version bêta, son inclusion est un signe positif quant à la volonté de Free Réunion (Telco Oi) d’améliorer l’expérience de ses abonnés à La Réunion. Cette technologie est également bénéfique pour les globe-trotteurs qui voyagent à l’étranger. utilisant le WiFi disponible. Les abonnés du forfait “complètement toké” de Free à La Réunion pourront effectuer des appels depuis l’étranger sans encourir de hors-forfait élevés, comme les Freenautes de la France Métropole lors de voyage au Etats-unis ou au Canada.

Il ne reste donc plus qu’à attendre la version finale d’iOS 17, qui devrait être disponible courant septembre, afin de savoir si la VoWIFI sera bel et bien disponible sur l’île. De plus habituellement cette technologie est souvent accompagnée de la VoLTE. Une nouvelle qui ne serait déplaire aux abonnés du forfait Free à La Réunion.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox