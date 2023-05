La Fédération Française des Télécoms change de président , retour d’un cadre d’Orange à sa tête

Nouveau changement de direction à la tête de la fédération regroupant notamment Orange, Bouygues et SFR. Le nouveau directeur général vient d’Orange.

Un cercle complet pour la direction de la FFT. Après Arthur Dreyfuss (Altice) en 2021, Liza Bellulo (Bouygues Telecom) en 2022, c’est de nouveau au tour de Nicolas Guérin d’occuper le poste de président de l’organisation. Il prendra ses fonctions à partir du 3 juillet prochain.

Nicolas Guérin est Secrétaire Général du Groupe Orange et Président du Comité Stratégique de la filière (CSF) “Infrastructures Numériques” et a déjà occupé ce poste en 2020. Il est entré dans le Groupe Orange en 1998 au sein de la Direction Juridique, Concurrence et Réglementation, au moment de la dérégulation du secteur, et après un passage chez SFR. Il prend la tête de cette Direction en 2003, avant de devenir Directeur Juridique et secrétaire du Conseil d’Administration du groupe en 2009.

À ce poste, il est un contributeur de premier plan à de nombreux dossiers structurants pour le Groupe, que ce soient les opérations de M&A portant sur l’élargissement du footprint en Afrique ou en Europe avec l’acquisition de Jazztel, ou de diversification – que ce soient les contenus ou Orange Bank. Son support aura également été essentiel dans la mise en œuvre des obligations réglementaires sur le marché Entreprises, les suites de l’accord mobile signé entre les opérateurs et l’État, et les analyses de marchés fixes par l’Arcep.

La gouvernance évolue également puisque l’ancienne présidente de la FFT et actuelle secrétaire générale de Bouygues Telecom, Liza Bellulo, retrouve sa place de Vice-Présidente. Arthur Dreyfuss conserve son poste de VP, Julien Têtu, président de la Poste Mobile conserve son poste de Trésorier et Laurention Lavezzi, , Directeur des affaires publiques du Groupe Orange, est également réélu Secrétaire.

