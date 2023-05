La saviez-vous : les abonnés Freebox peuvent éviter les pubs du replay grâce à une fonctionnalité à ne pas oublier

Très utile, l’enregistrement des programmes sur les Freebox permet de “sauter” les publicités.

Marre de se coltiner les nombreuses publicités dans le replay des programmes des chaînes sur la Freebox ? Il existe une solution mais encore faut-il y penser. Il s’agit de l’enregistrement des programmes. Cette fonctionnalité disponible sur toutes les Freebox permet d’avancer dans la lecture du programme et ainsi éviter les spots publicitaires.

Si les programmes seront enregistrés sur un disque dur sur la Freebox Révolution (intégré) ou sur la Freebox Delta (option) et la mini 4k (raccordement externe), l’enregistrement sera effectué par défaut sur le cloud pour les abonnés Freebox Pop via Oqee: 100 heures sont incluses et chaque heure supplémentaire coûtera 0,02 euro par mois. Les abonnés Freebox Révolution et mini 4K peuvent également bénéficier de l’enregistrement sur Oqee sur la majorité des supports compatibles. Seulement, ils bénéficient de 10h par mois.

Il est également possible de programmer un enregistrement depuis le guide des programmes ou à distance sur toutes les Freebox, mais pas via Oqee en mobilité ou sur les autres supports. Plusieurs possibilités sont proposées, passer par Freebox OS, l’interface des Freebox ou encore l’espace abonné pour les Freebox Révolution et Delta.

