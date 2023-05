Pour ses 5 ans, Iliad voit les choses en grand avec “IliadLAND”, un festival gratuit pendant 2 jours en Italie

A l’occasion de ses 5 ans le 29 mai prochain, Iliad Italia organisera un événement particulier gratuit aux airs de festival de musique : IliadLAND.

Pas moins de 9,5 millions d’abonnés mobile séduits en l’espace de 5 ans, une part de marché de plus de 12% et une satisfaction client de 99%, cela se fête tout en conservant son ADN. Le 27 et 28 mai prochain, Iliad organise une grande fête ouverte à tous pour son anniversaire, baptisée IliadLAND. Ce nom est également utilisé pour sa campagne de communication mettant en valeur les valeurs qui caractérisent la marque depuis le premier jour : “Chez iliadLAND tout est clair, simple et transparent. Il n’y a pas de mauvaises surprises ni de frais cachés. Des millions d’utilisateurs sont déjà entrés dans notre monde et ne l’ont jamais quitté. Qu’est-ce que tu attends? “.

Cet événement prendra place à Ride Milano, un espace événementiel unique à Milan implanté dans une ancienne gare de triage. Attractions, jeux, food trucks et DJs connus par certains animeront les journées de 11h00 jusque tard dans la soirée.

iliadLAND: entrare per credere 🎡🎢 Sabato 27 e domenica 28 maggio vieni a festeggiare con noi a Milano 🥳 Scopri di più al link https://t.co/ENQZ9WLwOe pic.twitter.com/W5uCyTSyli — iliad (@IliadItalia) May 15, 2023

Au programme

Samedi 27 mai à partir de 19h00 Radio Deejay et Radio m2o animeront le début de soirée One Two One Two, Wad, DJ Shorty et DJ Aladyn, ainsi que d’autres invités musicaux. A 23h00 prendront le relai Merk & Kremont DJs de renommée internationale et producteurs primés,

Dimanche 28 mai, iliadLAND rouvrira à partir de 11h00 pour continuer à divertir les participants. Le soir, Dj Shaf Huse et Crookers seront de la partie pour clôturer une fête bien méritée.

